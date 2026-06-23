ಕಡೂರು ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ತುಂತುರು ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ನೆರವೇರಿತು

<p>ಕಡೂರು: ಪಟ್ಟಣದ ಛತ್ರದ ಬೀದಿಯ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವವು ತುಂತುರು ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ಸೋಮವಾರ ನೆರವೇರಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಶ್ರದ್ಧಾ-ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ತುರುವನಹಳ್ಳಿಯ ನಿರ್ವಾಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಡೂರಿನ ಭದ್ರಕಾಳಮ್ಮ, ಕೆಂಚಾಂಬ, ಬನಶಂಕರಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಸ್ವರ್ಣಾಂಬ ಮತ್ತು ಚೌಡ್ಲಾಪುರದ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ನಂತರ ವೀರಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ರಥಾರೋಹಣ ನಡೆಸ ಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂತುರು ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿವಿಧ ದೇವರಿಗೆ ಕೆಂಚಾಂಬ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡದಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ ಬಲಿಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಅಂಬುಹೊಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ 12 ಹರಿವಾರ ಗುಡಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳಾದ ಎಚ್.ಎಂ.ಲೋಕೇಶ್ರನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಬಾವುಟದ ಹರಾಜು ನಡೆದು ಕಡೂರು ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೀರಪ್ಪ ಕುಟುಂಬದವರು ₹3.10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಾವುಟದ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿ ರಥಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮೊದಲ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗೌರವ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬಾವುಟ ಪಡೆದ ಬೀರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್.ಆನಂದ್ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಕ್ತರು ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿಗೇ ಜೈ.. ಎನ್ನುವ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕೃತ ರಥವನ್ನು ಎಳೆದರು. ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ರಥದ ಕಲಶಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಹೂವು ಎಸೆದು ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆ, ರಥಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂದೆ ತುರುವನಹಳ್ಳಿಯ ನಿರ್ವಾಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ಕಡೂರಿನ ಭದ್ರಕಾಳಮ್ಮ, ಕೆಂಚಾಂಬ, ಬನಶಂಕರಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದ ಸ್ವರ್ಣಾಂಬ ಮತ್ತು ಚೌಡ್ಲಾಪುರದ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಹೊತ್ತ ಭಕ್ತರು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಡೂರು ವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದ ಮುನ್ನಾದಿನ ಭಾನುವಾರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಿಡದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ, ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನವರ ಧಾರಾ ಮುಹೂರ್ತ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗಿನ ರಥೋತ್ಸವ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆಂಚಮ್ಮ ದೇವಿಯವರಿಗೆ ಮುತ್ತೈದೆ ಸೇವೆ, ಬುಧವಾರ ಕನಕರಾಯನ ಗುಡ್ಡದ ಕನಕರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆಂಚಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಸಿಡಿಸೇವೆ ಬಳಿಕ ಓಕುಳಿ ಅರ್ಚನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಹಾ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ, ನಿರ್ವಾಣಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲಿ 101 ಎಡೆ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-126-1203542328</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>