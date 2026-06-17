ಕಳಸದಲ್ಲಿ ₹6 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

<p>ಕಳಸ: ಇಲ್ಲಿನ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರನಾಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ₹6 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಗವರ್ನರ್ ಪಾಲಾಕ್ಷ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕೈಗೆ ಎಟಕುವ ದರದಲ್ಲೇ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸುವ ಕಳಸ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಜಿ. ಮಹೇಂದ್ರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಶಾಲ್ ನೋಟದ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ರಾಜಗೋಪಾಲ ಜೋಷಿ, ರಾಜಗೋಪಾಲ ಜೋಷಿ, ಕೆ.ಕೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಗಮ್, ಗಿರಿಜಾಶಂಕರ ಜೋಷಿ, ಪಣೀಶ್, ಪ್ರಸನ್ನ, ಅಭಿನಂದನ್, ರಿತೇಶ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಹಿತ್ಲುಮಕ್ಕಿ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಗೋಪಾಲಗೌಡ, ಕೆ.ಆರ್. ಪ್ರಭಾಕರ್, ಭಾಸ್ಕರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-126-148584503</p>