ಕಳಸ: ನಕಲಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಜಾಲ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಕಳಸ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಜಾಲ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದು, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು' ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಳಸ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಬಿ. ಸಂತೋಷ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಫಾರಂ ನಂಬರ್ 53ರ ಮೂಲಕ ಅನರ್ಹರಿಗೂ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಕೊಡಿಸಲು ನಕಲಿ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ 94ಸಿ ಅರ್ಜಿ ಬಳಸಿ, ಮನೆ ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ನಕಲಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡಿಸುವ ಜಾಲವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾವಿನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 175ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ 5 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಅದೇ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 2019ರಲ್ಲಿ, ಬಿಳುಗೋಡು ಪ್ರದೇಶದ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರಿ ಮತ್ತು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ನಿವೇಶನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದಂತೆ ನಕಲಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಕಲಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, 2020ರಲ್ಲಿ ಕಳಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಸ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಪಡೆದಿರುವ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು, ನಾವು ಅಮಾಯಕರು, ನಮಗೆ ಕಳಸ ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರದ ಆದರ್ಶ ಎಂಬುವರು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಮತ್ತು ಇ- ಸ್ವತ್ತು ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹಕ್ಕುಪತ್ರವು ನಕಲಿ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಕಲಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡಿಸಿದ ಆದರ್ಶ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂತೋಷ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೂ ದೂರು ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಕಲಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರದ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರದ ಆದರ್ಶ ಅವ ರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು, '2019ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷದಿಂದ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಲು ಬಡ ಕುಟುಂಬವೊಂದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>