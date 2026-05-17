ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ವಜಾ: ನಾಳೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ

ಕಳಸ: ಫಾರಂ ನಂ. 53ರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅನೇಕ ರೈತರ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಜಾ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಲು ಮೇ 18ರಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳಸ ರೈತ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು, ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ರದ್ದಾಗಿರುವ ರೈತರು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ 4/1 ಅಧಿಸೂಚನೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಜಿ.ಕೆ. ಮಂಜಪ್ಪಯ್ಯ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಳಸ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೇ 18ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ಕ್ಕೆ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ದಾಖಲಿಸಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.