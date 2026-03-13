ಕಳಸ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ₹2.07 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು

<p><strong>ಕಳಸ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ₹2.07 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>8 ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ₹1.48 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ₹59 ಲಕ್ಷ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕೊಠಡಿಗಳ ಕೊರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗಲಿದೆ. ಒಂದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಪಪ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಕಳಸ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗೆ ₹10 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಶಾಲೆಗೆ ಕೆಪಿಎಸ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಿನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. 1 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವ ಶಾಲೆಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾಗಿತ್ತು. </p>.<p>ಸತತ 2 ವರ್ಷದ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ ಶಾಲೆಗೆ ₹2 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಗೂ ಸಿಗದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>