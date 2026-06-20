ಕಳಸ ನೇತ್ರಾವತಿ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮ ಟಿಕೆಟ್ ಪತ್ತೆ, ಎಸಿಎಫ್ ದಾಳಿ

<p>ಕಳಸ: ನೇತ್ರಾವತಿ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯುವಜನರ ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆಗೆ ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ಕುದುರೆಮುಖ ಮತ್ತು ನೇತ್ರಾವತಿ ಚಾರಣದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಸದ ಹೋಂಸ್ಟೇ ಮಾಲೀಕರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಕಳ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯುವಕ–ಯುವತಿಯರ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಕಳ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಲತಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಆ ವೇಳೆಗೆ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದವರ ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಳಾಸದ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳಿಗೆ ತಾಳೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಸಿಎಫ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವತಃ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಾರಣದ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತು.</p>.<p>ಅಕ್ರಮ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಜನರಿಗೆ ಎಸಿಎಫ್ ಲತಾ ಭಟ್ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದವರಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಆಯಿತು. ಅಕ್ರಮ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು, ಅವರನ್ನು ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದವರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಹಿಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದವರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಬಳಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಚಾರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಬಳಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-126-939497771</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>