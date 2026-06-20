ಮಳೆ ಕೊರತೆ: ಕಾಳುಮೆಣಸು ಫಸಲು ಕುಸಿತದ ಅಪಾಯ

<p><em>ರವಿ ಕೆಳಂಗಡಿ</em></p>.<p>ಕಳಸ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಫಸಲಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಇದ್ದರೂ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿಯುವ ಅಪಾಯ ಇದೆ.</p>.<p>ಮೇ ತಿಂಗಳ ನಂತರ 15ರಿಂದ 20 ಇಂಚು ಮಳೆ ಆದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ಕಾಣಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಶೇ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ ಹೂಗೆರೆಗಳೇ ಮೂಡಿಲ್ಲ. ಮೇ ಆರಂಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈವರೆಗೂ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದು, ಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯವನ್ನೇ ಮೂಡಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಕೈಕೊಡ್ತು. ಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಚಿಗುರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂಗೆರೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನ ಫಸಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ’ ಎಂದು ನೆಲ್ಲಿಕೋಟದ ಸಣ್ಣ ಕೃಷಿಕ ರಮೇಶ್ ಬೇಸರದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿದ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಮೆಣಸಿನ ಫಸಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ. ಆದರೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಈವರೆಗೂ ಹೂಗೆರೆ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹700ರವರೆಗೆ ಧಾರಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಈಗ ಬೆಳೆಗಾರರ ಪಾಲಿಗೆ ಉಪಬೆಳೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಮೆಣಸಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ತಂದಿದೆ.</p>.<p>‘ಮಾರ್ಚ್ ಕೊನೆ ವಾರದಲ್ಲೇ ತೋಟದ ಮರಗಸಿ ಮಾಡಿ, ಆನಂತರ ಮೇ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಸತತವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಮೇ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿಗಳ ಎಲೆಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೂವು ಗೆರೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಯುವ ಬೆಳೆಗಾರ ನಿರಂಜನ್ ಕಾರೆಮನೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಮಳೆಯನ್ನೇ ಕಾದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಬಹುತೇಕ ಬೆಳೆಗಾರರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಮಳೆ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಜುಲೈ ನಂತರ ಬರುವ ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಹೂವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿದ್ದು, ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಇದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಸಲು ಕುಸಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅನುಭವಿ ಬೆಳೆಗಾರ ಲಿಂಬೆಕೊಂಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-126-1367735975</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>