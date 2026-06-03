ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರ: ವಿಳಂಬ

<p><em>ರವಿ ಕೆಳಂಗಡಿ</em></p>.<p>ಕಳಸ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದ ಬದಲಿಗೆ ಈಗ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಮಳೆ ಅಳೆಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಭಾಗ ಈ ಹಿಂದೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತು. ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಯಾ ದಿನದ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣದ ದಾಖಲೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರಂಭವಾದಾಗ, 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಘಟಕವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈವರೆಗೂ ಘಟಕವನ್ನು ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕಳಸ ಗ್ರಾಮದ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕಾರಗದ್ದೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಳಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಈ ಹಿಂದೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾದರೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕೇ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಎಂ.ಎ. ಶೇಷಗಿರಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳಸ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರ ಈವರೆಗೂ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು, ‘ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅರಮನೆಮಕ್ಕಿ ಬಳಿಯ ಅವರ ಕಚೇರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಅಳವಡಿಸಲು ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏಜೆನ್ಸಿ ಈವರೆಗೂ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸಮರ್ಪಕ ಜಾಗ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಪಕ್ಕ ಅಥವಾ ಮರಗಳ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯ ವರದಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಕೂಡಲೇ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿಕರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-126-172552413</p>