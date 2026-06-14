ಕಳಸದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ

<p>ಕಳಸ: ಕೆಪಿಎಸ್ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ, ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರನಾಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಜೂನ್ 14ರಂದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ.</p>.<p>₹6 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನೀರನ್ನು ಆರ್ಒ ಮತ್ತು ಯುವಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2000 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 500 ಲೀಟರ್ ಪರಿಶುದ್ಧ ನೀರು ಪಡೆಯಬಹುದು. ₹1 ಪಾವತಿಸಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 20 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರು ₹5 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕಳಸ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ದೇಣಿಗೆಯಿಂದ ಈ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ರೋಟರಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಫಾಲಾಕ್ಷ ಅವರು, ಜೂನ್ 14ರಂದು ಈ ಘಟಕವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೋಟರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಜಿ. ಮಹೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-126-1885051830</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>