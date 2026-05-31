ಕನಕಪುರಕ್ಕೂ ಕಡೂರಿಗೂ ಹೂವು- ನಾರಿನ ಸಂಬಂಧ: ವೈ.ಎಸ್‌.ವಿ.ದತ್ತ

<p>ಕಡೂರು: ಕಾನಕಾನಹಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆರಗಿನ ಕನಕಪುರಕ್ಕೂ, ಕನಕರಾಯನ ಗುಡ್ಡವಿರುವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೂರಿಗೂ ಎತ್ತಣಿಂದೆತ್ತಣ ಸಂಬಂಧ ಎಂದರೆ ಕನಕಪುರಕ್ಕೂ ಕಡೂರಿಗೂ ಹೂವು-ನಾರಿನ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಡೂರಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವೈ.ಎಸ್.ವಿ.ದತ್ತ.</p>.<p>ಕನಕಪುರಕ್ಕೂ ಕಡೂರಿಗೂ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಾಡಿನ ದೊರೆಯಾಗಲು ಅಣಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕನಕಪುರದ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಕಡೂರಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವೈ.ಎಸ್.ವಿ ದತ್ತ ಅವರಿಗೂ ಶಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಗುರುವಿನ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಡೂರಿನ ಜನ.</p>.<p>ವೈ.ಎಸ್.ವಿ.ದತ್ತ ಅವರು ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಗಟಿಯಿಂದ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದವರು ನಂತರ 70- 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ದತ್ತ ಅವರ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ವೈ.ಎಸ್.ವಿ.ದತ್ತ, ‘ಹೌದು, ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೂವುಗಳೇ, ಅವರನ್ನು ಜ್ಞಾನದ ಮಾಲೆಗೆ ಪೋಣಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕ ದಾರವಲ್ಲವೇ? ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿ ಓದುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಪಾಠ ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ತುಂಟತನ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗತ್ತಿನ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈಚೆಗೆ ತುಂಟತನ ಬಿಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಎಂಬ ಗಟ್ಟಿಗುಣ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಯುವ ಸಮೂಹವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ, ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಚೇಷ್ಟೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಠಡಿಯ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೂ ಉಂಟು. ಏನೇ ಆದರೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದು ನಾಡಿಗೆ ಒಳಿತು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260531-126-391118904</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>