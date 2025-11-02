ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: 180 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಟವರ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜ

<p><strong>ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ</strong><strong>: </strong><strong>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಹಿನ ಬೈಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪದ ಯುವಕ ಜೋಯ್ ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎರಡು ಟವರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ</strong><strong>.</strong></p>.<p><strong>ಪಟ್ಟಣದ ಹಳೇಪೇಟೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ </strong><strong>180 </strong><strong>ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಟವರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿ</strong><strong>.</strong><strong>ಎಚ್</strong><strong>.</strong><strong>ಕೈಮರದ </strong><strong>160 </strong><strong>ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಟವರ್ ಮೇಲೆ ಶನಿವಾರ ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</strong><strong> </strong><strong>ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನ ಟವರ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಧ್ವಜ್ವಾರೋಹಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ</strong><strong>. </strong><strong>ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟವರ್ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿ ಸಂಜೆ ಧ್ವಜ ಇಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರು</strong><strong>. </strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>