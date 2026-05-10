‘ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನುಸರಿಸಿ’

ಕಾನೂರು(ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ): 'ಶಂಕರರ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅರಿತು, ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ವಾಗ್ಮಿ ಗಿರೀಶ್ ಉಳುವೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಿಷ್ಯ ಮಲೆನಾಡು ಹೆಬ್ಬಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಭಾದ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಯುವ ಹೆಬ್ಬಾರ ಬಳಗ, ಕಾನೂರು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇವಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಪುರಾತನ ಧರ್ಮ. ಇದರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಅನುಕರಣೀಯ. ಮೌಲ್ಯಯುತ ಬದುಕು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಿಸಿದೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನೋವಾಗದಂತೆ ಬದುಕಬೇಕು. ನಿಂದಕರನ್ನು ಸಹ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೆಬ್ಬಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಭಾದ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ವಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹೆಬ್ಬಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಭಾದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಹೆಬ್ಬಿಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆ ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ದೈವೀ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿದ್ದರು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಉಳಿವಿಗೆ ಅವರು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಬ್ಬಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಕೆ.ಆರ್. ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಹೆಬ್ಬಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಭಾದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ವಿ.ಪ್ರಭಾಕರ, ಖಜಾಂಚಿ ಕೆ.ಆರ್. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಗುರುವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>