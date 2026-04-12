‘ನೀರಿನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿ’

<p>ಕಡೂರು: ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ನೀರಿನ ಮರು ಬಳಕೆಗೆ ಕೃಷಿಕರು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಡೆದ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ‘ಬಯಲು ಸೀಮೆಗೆ ನೀರಾವರಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು’ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತೇವೆ. ನೀರಾವರಿ ಲಭ್ಯವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಬಳಸುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು. ನೀರಿನ ಪೋಲು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಉಳಿಸಿದಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರೆಯಿರಿ. ನೀರಿನ ದುರ್ಬಳಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಅದರ ಉಳಿವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ, ನಿಂತ ನೀರನ್ನು ಇಂಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಲ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿ ಯನ್ನು ಹಸಿರಾಗಿಸುವ, ತಾಪಮಾನವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೀರಾವರಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದವೇ ಹೊರತು ಸದ್ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ದೂರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅಂತರ್ಜಲ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಾಯಚೂರಿನ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞೆ ಕವಿತಾ ಮಿಶ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕೃಷಿಗೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯೇ ಆಧಾರ. ಕೃಷಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಯುವಜನರು ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಹುಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿಗಳು ರೈತರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಇಂತಹ ವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲು ರೈತರಿಗೇ ಅಧಿಕಾರ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಪಾವಧಿ, ದೀರ್ಘಾವಧಿ, ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಕೃಷಿ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಕೃಷಿಕರು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ತಪ್ಪಬೇಕು. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ತೋರಿಸಲು ಪುರುಷರು ಮುಂದಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮುರೊಳ್ಳಿ ಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ರೈತ ಸಂಘದ ಕೆ.ಟಿ. ಗಂಗಾಧರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾರಣಾಪುರ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಂಕರ್, ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಗೀತಾ ಹಸ್ಮಕಲ್, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಕಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260412-126-2083792882</p>