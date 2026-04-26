ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಿ ಅಮ್ಮನವರ ರಥೋತ್ಸವ

ಕೊಪ್ಪ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಿ ಅಮ್ಮನವರ ರಥೋತ್ಸವಶನಿವಾರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

ದೇವಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿತು. ಹೂವಿನ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಭಕ್ತರು ಹಣ್ಣು–ಕಾಯಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಥೋತ್ಸವ ವೇಳೆ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ದವಸ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ರಥಕ್ಕೆ ಎರಚಿದರು. ಅನತಿ ದೂರದವರೆಗೆ ರಥವನ್ನು ಎಳೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ರಥೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ, ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಾತ್ರೆ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಪೂಜೆ ಬಳಿಕ ಜನರು ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಸಿದರು.

ಗುರುವಾರದಂದು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪೂಜೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ವಸಂತ ಪೂಜೆ, ಸಂತರ್ಪಣೆ, ರಾತ್ರಿ ದೀಪಾರಾಧನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಭಾನುವಾರ ಕುಂಕುಮೋತ್ಸವ, ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ(ವಸಂತ ಪೂಜೆ), ಸುವಾಸಿನಿ ಪೂಜೆ, ಸಂತರ್ಪಣೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ. ಸೋಮವಾರ ಶುದ್ಧ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ, ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ (ವಸಂತ ಪೂಜೆ), ತುಲಾಭಾರ, ಸಂತರ್ಪಣೆ, ರಾತ್ರಿ ದೀಪಾರಾಧನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ