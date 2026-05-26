ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ

<p>ಕೊಪ್ಪ: ‘ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತವನು, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಜುಲೈ 23ಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಪರ ತೀರ್ಪು ಬರುವ ಭರವಸೆ ಯಿದೆ’ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಡಿ.ಎನ್.ಜೀವರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಮತ ಮರು ಎಣಿಕೆಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ತಡೆ ತರಲು ಹೋದಾಗಲೇ ನನಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿತ್ತು. ಮತ ಎಣಿಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮರು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ರಾಜೇಗೌಡ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಹಾಕಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರದೆ ದ್ವೇಷ ತಂದರು. ಒಂದೂ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರವೂ ನಾನು 2,700 ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ಈಗ ತಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಮತಪತ್ರವಿರುವ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಲೋಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೆ. ಪುಣ್ಯಪಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸೋತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮತದ ಅಂತರಕ್ಕಿಂತ ತಿರಸ್ಕೃತ ಮತಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಮರು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಲು ಸೋತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮರು ಎಣಿಕೆಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೀವರಾಜ್ ಅವರು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಹಿತ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದು ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮತ ಮರು ಎಣಿಕೆ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಕ್ ಒಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ಅಂದೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಜಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವು ಯಾಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಎಸ್. ಮಹಾಬಲ ರಾವ್, ‘2023ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಹಳ ಬೇಸರ ತರಿಸಿತ್ತು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮೇ 6ಕ್ಕೆ ಜೀವರಾಜ್ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಜೀವರಾಜ್ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೀಲೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ತಯಾರಿ ಕಡೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೀವರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಶಾಸಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶೃಂಗೇರಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೊಪ್ಪ ಮಂಡಲ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಕೆ.ದಿನೇಶ್ ಹೊಸೂರ್, ಶೃಂಗೇರಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಭಾಸ್ಕರ್, ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಿವಣ್ಣ, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಭಟ್, ನೂತನ್ ಕುಮಾರ್, ಪ್ರಭಾಕರ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಸುರೇಶ್ ಕಣಗಲ್, ಕವಿತಾ ಲಿಂಗರಾಜು, ಶ್ರುತಿ ರೋಹಿತ್, ಶರತ್ ನಿಲುವಾಗಿಲು, ಪದ್ಮಾವತಿ ರಮೇಶ್, ಲಲಿತಾ ನಾಗೇಂದ್ರ, ದೇವೇಂದ್ರ, ಕಲ್ಮಕ್ಕಿ ಉಮೇಶ್, ಅರುಣ್ ಶಿವಪುರ, ಮಣಿಕಂಠನ್ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260526-126-1520851282</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>