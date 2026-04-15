ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಿ ಅಮ್ಮನವರ ರಥೋತ್ಸವ 25ಕ್ಕೆ

ಕೊಪ್ಪ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಿ ಅಮ್ಮನವರ ರಥೋತ್ಸವ ಏ. 25ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. 23ಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪೂಜೆ, 24ರಂದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ವಸಂತ ಪೂಜೆ, ಸಂತರ್ಪಣೆ, ರಾತ್ರಿ ದೀಪಾರಾಧನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

26ಕ್ಕೆ ಕುಂಕುಮೋತ್ಸವ, ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನ (ವಸಂತ ಪೂಜೆ), ಸುವಾಸಿನಿ ಪೂಜೆ, ಸಂತರ್ಪಣೆ ರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ, 27ಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ, ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ, ತುಲಾಭಾರ, ಸಂತರ್ಪಣೆ, ರಾತ್ರಿ ದೀಪಾರಾಧನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಪುರಂತಕಿ ಅಮ್ಮನವರ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ