‘ವಿವಿಧ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಆರಾಧನೆ’

ಕೊಪ್ಪ: 'ಅಮ್ಮನವರು ಎಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅಮ್ಮನವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಶೃಂಗೇರಿಯ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ಅಮ್ಮನವರಲ್ಲಿ ಆಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಮ್ಮನವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದರೆ ಏಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಮೊದಲ ಗುರು ತಾಯಿ. ತಾಯಿ ಪೋಷಣೆ ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ, ಅಮ್ಮನವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಶ್ಯ. ಊರಿನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಪೂಜೆ, ವಿಶೇಷಪೂಜೆ ನೆರವೇರುವಂತಾಗಲಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರ ಏನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೋ ಅದೇ ದೇವರ ಸೇವೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. ಲೌಖಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಕೆ.ಎನ್.ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ನಾವು ಬೇರೆ ಊರಿನವರಿಂದ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಹಕಾರ, ಶೇ 20ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗದವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಊರಿನವರೇ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ವಾಸವಿರುವವರು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ 1200 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಸಾರುವ ಕಲ್ಲು ಕಲಾಕೃತಿ ಕುರುಹುಗಳು ಇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸ್ವಾಮೀಜಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಕುಂಭದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಚೆಂಡೆ, ವಾದ್ಯ ಮೇಳ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-126-964197466</p>