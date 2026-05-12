‘ಮತಗಳ ಅಸಿಂಧು; ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ’

ಕೊಪ್ಪ: '2023ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಅಥವಾ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಂದು ಮಾನ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮತಗಳು ಮರು ಏಣಿಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮಾನ್ಯಗೊಂಡಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಕಳಂಕ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಬಿ.ಎಸ್.ಸತೀಶ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಮತ ಎಣಿಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಿ.ಎನ್.ಜೀವರಾಜ್ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ನಮೂನೆ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಇಟಿಬಿಎಸ್ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆಯ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟನಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಗುರುತು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಎಣಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ತಾಳೆಯಾದ ನಂತರವಷ್ಟೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎನ್.ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಡಿ.ಎನ್.ಜೀವರಾಜ್ ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರೂ ಅಲ್ಲೇ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಡಿ.ಎನ್.ಜೀವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ 689 ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ 562, ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ 256, ಬಿಎಸ್ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ 12, ಪಕ್ಷೇತರರಿಗೆ 10 ಮತ್ತು ನೋಟ 3 ಮತ ಮತ್ತು 279 ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಮತಗಳು ಇದ್ದುದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರೆದ ನಡಾವಳಿ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಮೇ 2ರಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಮರು ಎಣಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯಗೊಂಡ ಮತಗಳಲ್ಲಿ 257 ಮತಗಳು ಅಮಾನ್ಯಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಅಮಾನ್ಯಗೊಂಡ ಎರಡು ಮತಗಳು ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯದಾದರೆ, ಇನ್ನುಳಿದ 255 ಮತಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯದು ಆಗಿವೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯಗೊಂಡ ಮತಗಳು 2026 ಮೇ 2ರಂದು ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿರುವುದು ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೆಲವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅನ್ಯ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ತೇಜೋವಧೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಧೋಷಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಆಗಿಲ್ಲ.ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>