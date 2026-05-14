ಕೊಪ್ಪ: ಕಾಡುಕೋಣ ಸೆರೆ, ಸ್ಥಳಾಂತರ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಸಕ್ರೆಬೈಲ್ನಿಂದ ಬುಧವಾರ ಎರಡು ಆನೆಗಳನ್ನು ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಡುಕೋಣ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಮಂಗಳವಾರದಿಂದಲೇ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಡಾನೆಗಳ ಹಾಗೆ ಕಾಡುಕೋಣಗಳನ್ನು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಡುಕೋಣಗಳನ್ನು ಚದುರಿಸಿ, ಅರಿವಳಿಕೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕೊಪ್ಪ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅರಿವಳಿಕೆ ನೀಡುವ ತಜ್ಞರು, ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಕಾಡುಕೋಣದ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಬಂದಿದೆ. ಗುರುವಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರಣ್ಯ ಭವನದಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇಲಾಖೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಕಾಡುಕೋಣ ಹಿಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಕೋಣಗಳ ಹಾವಳಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕೊಪ್ಪ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಎಫ್ಶಿವಶಂಕರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>