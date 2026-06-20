ಜೆಸಿಐ ಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಸಣ್ಣಕೆರೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲಿ ವಿತರಣೆ

<p>ಕೊಪ್ಪ: ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಸಣ್ಣಕೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್.ಕೆ.ಜಿ, ಯು.ಕೆ.ಜಿ ಹಾಗೂ 1ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೆಸಿಐ ಕೊಪ್ಪ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಟೀಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜೆಸಿಐ ವಲಯ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟೀಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಜೆಸಿಐನ ಸುನೀತಾ ನೆಲಗದ್ದೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜೆಸಿಐ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದುರ್ಗೇಶ್, ವಲಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರುತಿ, ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ವಿಜಯ್, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಭಾರತಿ, ಸಹಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಶಾಲತಾ, ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾದ ಸುಮಾ, ಮೈಥಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-126-1762275542</p>