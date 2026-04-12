ಕೆಥೆನಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್: ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ

<p>ಕೊಪ್ಪ: ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಥೆನಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ (390 ಸರ್ಕಲ್) ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಕೊಪ್ಪದ ಅನುಗ್ರಹ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>2026- 27ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜೇಸುದಾಸ್ ಎಂ.ಡಿ. ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಅನಿಲ್ ರಾಜ್, ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿ ಹೆನ್ರಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಮಿರಾಂಡಾ, ಮಾರ್ಷಲ್, ಸಂತೋಷ್ ಕುಲಾಸೊ, ಚೆಂಬರ್ ಲೇನ್ ಅಂಬ್ರೋಸ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು.</p>.<p>ಕೆಥೆನಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲಿಯಾಸ್ ಪಿಂಟೊ, ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260412-126-677589977</p>