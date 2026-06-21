ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರುವಂತಿದೆ

<p><em>ರವಿಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಹಡ್ಲು</em></p>.<p>ಕೊಪ್ಪ: ಪಟ್ಟಣದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾಸಿರುವ ಸಿಮೆಂಟ್ ಚಪ್ಪಡಿ (ಸ್ಲ್ಯಾಬ್) ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಒಡೆದಿದ್ದು, ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವೃದ್ಧರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರುವಂತಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ನಾಗರಿಕರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು, ಅದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಂಡೂ ಕಾಣದಂತೆ ಜಾಣ ಕುರುಡುತನ ಅನುಸರಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಪದಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಡಿ ಒಡೆದಿದೆ. ಚರಂಡಿಗೆ ಹಾಸಿರುವ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮುಚ್ಚಳ ಕಿತ್ತು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ರಾಡ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದೇ ಕಾಲು ಹಾಕಿದರೆ ಆಯತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು ಮೈ ಕೈ ಗಾಯಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದುಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸವಾರರು ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇರುವ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆಯೇ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿಯವರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದಿಟ್ಟ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಡೆಗೆ ಹಿಡಿ ಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನರು.</p>.<p>ಸುಭಾಷ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ಎಸ್.ವಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು ಇದ್ದು, ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ, ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೋ ಕಾಮಗಾರಿಗೆಂದು ಅಗೆದು ಹಾಕಿರುವ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದ ಕುರಿತು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೂ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅನುದಾನ ಕೊರತೆ ನೆಪ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿದೆ. ಜನರು ಯಾರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ನಡುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-126-193709721</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>