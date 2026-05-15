ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರಾಜೇಗೌಡ

ಕೊಪ್ಪ: ಶಾಸಕ ಟಿ.ಡಿ. ರಾಜೇಗೌಡ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಕೋಪದ ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಂಚೆ ಮತ ಮರು ಎಣಿಕೆಯ ನಂತರದ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಂದರ್ಭ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, 'ಮತ ಮರು ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂತೆ' ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಕ್ತಾರ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ಮುರೊಳ್ಳಿ, 'ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಾಗಬೇಕು, ಮೋಸ ನಾಶವಾಗಬೇಕು. ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ನೀಡುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪುಷ್ಪಾ ರಾಜೇಗೌಡ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಸಗೋಡು ನಾಗೇಶ್, ನುಗ್ಗಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಂದೇಶ್, ಸಿ.ಕೆ.ಮಾಲತಿ, ವಸಂತಿ, ಮಹಮ್ಮದ್ ತಯಿಬ್, ಸಂತೋಷ್ ಕುಲಾಸೋ, ವಿಜಯಾನಂದ ಜತೆಗಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260515-126-712008237