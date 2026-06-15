<p>ಕೊಪ್ಪ: ಇಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ (ಪಟ್ಟಣ ಶಾಲೆ) ಈವರೆಗೆ 380 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಇರುವ 8 ಶಿಕ್ಷಕರ ಪೈಕಿ ಮೂವರನ್ನು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿ (ಬಿಎಲ್ಒ) ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಉತ್ತಮ ಶಾಲೆ, ಅನುಭವಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಪಿಎಸ್ಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಬಿಎಲ್ಒಗಳಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? 8 ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಬಿಎಲ್ಒ, ಉಳಿದ 5 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಮೊಟ್ಟೆ, ಹಣ್ಣು, ಬಿಸಿಯೂಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ವಹಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ ಮೂವರು 380 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬಿಎಲ್ಒಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಎನ್.ಜಿ.ಒ.ಗಳು ಲಭ್ಯರಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುದು ಏಕೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯು ಮೂವರು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಏಕೆ. 12 ಶಿಕ್ಷಕರಿರುವ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಿಎಲ್ಒ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ, 8 ಶಿಕ್ಷಕರಿರುವ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮೂವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ತಾರತಮ್ಯ ಏಕೆ ಎಂದು ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶಾಸಕ ಟಿ.ಡಿ. ರಾಜೇಗೌಡ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-126-1632483788</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>