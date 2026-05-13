ಹೊಸಮ್ಮ, ಪರಿವಾರ ದೇವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ

<p>ಕೊಪ್ಪ: ಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪದ ಅಬ್ಬಿಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಂತ್ರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೇವರ ಎರಡು ದಿನಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೊದಲ ದಿನ (ಮಂಗಳವಾರ) ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ದುರ್ಗಾ ಹೋಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ಹೊಸಮ್ಮ ದೇವತಾ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದುರ್ಗಾ ಹೋಮದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಬಳಿಕ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಜರುಗಿತು. ಭಕ್ತರು ಹಣ್ಣು– ಕಾಯಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣವನ್ನು ತಳಿರು–ತೋರಣ, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಕೆಂಡದಾರ್ಚನೆ, 9ಕ್ಕೆ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ, ಪೂಜೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಇದೆ. ಮೇ 14ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-126-2092492362</p>