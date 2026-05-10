ಹೊಸಮ್ಮ, ಪರಿವಾರ ದೇವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ 12ಕ್ಕೆ

ಕೊಪ್ಪ: ಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪದ ಅಬ್ಬಿಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ 12ರಂದು ಹೊಸಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೇವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ, ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೇವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ಹೊಸಮ್ಮ ದೇವತಾ ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದುರ್ಗಾ ಹೋಮ, ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದೇ 13ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ಕೆಂಡದರ್ಚನೆ, 9ಕ್ಕೆ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ, ಪೂಜೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಇದೆ. ಇದೇ 14ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ಕ್ಕೆ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>