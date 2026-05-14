‘ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿಗೆ ತಲೆ ಬಾಗುತ್ತೇವೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೇಜೋವಧೆ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ’

ಕೊಪ್ಪ: 'ಜೀವರಾಜ್ ಅವರು ಶಾಸಕರಿದ್ದಾಗ ಶಾಶ್ವತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ವಕ್ತಾರ ಎಚ್.ಆರ್. ಜಗದೀಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಲೆ ಬಾಗುತ್ತೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಬಂದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿರುದ್ಧ ಬಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ, ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮರು ಮತ ಎಣಿಕೆ ದಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕು ಮುನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಎಣಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಮತ ಎಣಿಕೆ ದಿನವೇ ತಕರಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದವರೂ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿವಾಕರ್ ಭಟ್, 'ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ಗೊಂದಲ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. 3 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮರು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಜೀವರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಜೀವರಾಜ್ ಗೆಲುವು ಘೋಷಿಸಿತು. ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪುನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಅಪ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಬಿಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಸಿ.ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮತ ಎಣಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಹೋಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಅಂಚೆ ಮತಪತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಟ್ರಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಗೋಡೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಯಿತು. ನಾವು ಸೋಲು–ಗೆಲುವನ್ನು ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅಂತಿಮವಲ್ಲ ಮೇ 21ಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಣೆ ಇದ್ದು, ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟ್ಟಿನಮನೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಮರು ಮತ ಎಣಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗುವವರೆಗೆ ಶಾಸಕ ರಾಜೇಗೌಡ ಅವರು ಕಾಯಬೇಕಿತ್ತು. ಜೀವರಾಜ್ ಅವರು ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಆರೋಪ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಂದಿಗೂ ವಿಚಲಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಕ್ಷದ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಭಿಷೇಜ್ ಭಟ್, ರೇವಂತ್, ಸಂದೇಶ್, ಶತಾನಿಕ್, ಶ್ರುತಿ ರೋಹಿತ್, ಲಲಿತಾ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಸುಜಾತಾ, ಗಾಯತ್ರಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಶರತ್ ಬಿಳುಕೊಪ್ಪ, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>