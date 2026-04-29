‘ನಾರಿಶಕ್ತಿ ವಂದನಾ’ಗೆ ವಿರೋಧ: ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಕೊಪ್ಪ: 'ನಾರಿಶಕ್ತಿ ವಂದನಾ' ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಕೆ. ದಿನೇಶ್ ಹೊಸೂರ್, 'ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅಸಮಾನತೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಪಕ್ಷ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಿ.ಪಿ. ಅನಸೂಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಪದ್ಮಾವತಿ ರಮೇಶ್, ಎಚ್.ಆರ್. ರೇಖಾ, ಸುಜಾತಾ, ಗಾಯತ್ರಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಭಿಷೇಜ್, ಸುಜನ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>