ಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಚಾಲನೆ

<p>ಕೊಪ್ಪ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಹರಿಹರಪುರ, ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ, ಶಾನುವಳ್ಳಿ, ಕಾವಡಿ, ಶೃಂಗೇರಿ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಸೇವೆಗೆ ಶಾಸಕ ಟಿ.ಡಿ. ರಾಜೇಗೌಡ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತಾ.ಪಂ. ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್.ಡಿ. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವಕ್ತಾರ ಸುಧೀರ್ಕುಮಾರ್ ಮುರೊಳ್ಳಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಓಣಿತೋಟ ರತ್ನಾಕರ್, ನವೀನ್ ಕರುವಾನೆ, ಕೆ.ಟಿ. ಮಿತ್ರ, ನವೀನ್ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಯಿಬ್, ದುರ್ಗಾಚರಣ್, ವಿಜಯಾನಂದ, ಸಂತೋಷ್ ಕುಲಾಸೊ, ಪ್ರವೀಣ್ ಶಾನುವಳ್ಳಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-126-1565104025</p>