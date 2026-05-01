ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ: ಮಳೆ ನೀರು ಆಶ್ರಯ

ರವಿಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಹಡ್ಲು

ಕೊಪ್ಪ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಬಿಸಿಲು ಹೀಗೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಜನರು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಯಂಬಳ್ಳಿ, ಎನ್.ಕೆ. ರಸ್ತೆ, ಹಿರೇಗದ್ದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನವಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನವಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಜಲ ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯಂಬಳ್ಳಿ, ಎನ್.ಕೆ. ರಸ್ತೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 22 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಹಳ್ಳ, ತೊರೆ ನೀರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ತುಂಗಾ ನದಿ ನೀರು ಮೂಲ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ತಲೆದೋರಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಭವನೀಯ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟು 11 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 19 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಭವನೀಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜತೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅನುದಾನ ಬಳಸಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ತಲೆದೋರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ. ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು.

ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಸಂಭವನೀಯ ಗ್ರಾಮಗಳು: ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು 22, ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಎದುರಿಸುವ ಸಂಭವನೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು 11, ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 19 ಇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 3 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 13 ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260501-126-714802325