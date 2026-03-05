ಸತ್ಯಾಂಶ ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಲಿ: ಸಂಸದ ಕೋಟ

<p><strong>ಮೂಡಿಗೆರೆ:</strong> ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೂತನ ಯೋಜನೆಯಾದ ವಿಬಿ–ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಸದ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಬಿ–ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ವಿಬಿ–ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆಯು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಭದ್ರತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆಯೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರವಿದ್ದಾಗ ದಿನಗೂಲಿ ₹175 ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ದಿನಕ್ಕೆ ₹370ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿತು. 15 ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ದಿನಕೂಲಿಯನ್ನು, 7 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲು ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ 100 ದಿನಗಳ ಕೂಲಿಯನ್ನು 125 ದಿನಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಿ ಕೂಲಿಕಾರರಿಗೆ ಕೂಲಿದಿನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡಿದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ₹22,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಒಂದರಲ್ಲಿ ₹869 ಕೋಟಿ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳ ಸಹಿತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬಡ ಕೂಲಿಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ವಿಬಿ–ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನು ತಡೆದು ಕಾಯ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯಸಂದೇಶ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ, ಕಳಸ, ಆಲ್ದೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಎಂ.ಕೆ. ಪ್ರಾಣೇಶ್, ಬಿಜೆಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಜೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ದೀಪಕ್ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ, ರಘು ಜನ್ನಾಪುರ, ಜಯಂತ್ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಮಗ್ಗಲಮಕ್ಕಿ, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಜಾವಳಿ, ಮನೋಜ್ ಹಳೆಕೋಟೆ, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಳಸೆ ಶಿವಣ್ಣ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಿಳುಗುಳ, ರಂಗನಾಥ್, ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ, ಸಂದೀಪ್ ಕೆಲ್ಲೂರು ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>