ಭಾನುವಾರ, 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkamagaluru

ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಸಮಾನತೆಯ ಬಜೆಟ್: ಎಚ್‌.ಎಚ್‌ ದೇವರಾಜ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:35 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:35 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
chikkamagaluru
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT