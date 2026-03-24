ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ

ರವಿ ಕೆಳಂಗಡಿ

ಕಳಸ: 'ಕುದುರೆಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಕಂಡು ಬಂದ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಕಾರ್ಕಳ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಎಂಟು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 269 ಹುದ್ದೆಗಳು ಇದ್ದು, ಆ ಪೈಕಿ 206 ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಕುದುರೆಮುಖ, ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ, ಕಾರ್ಕಳ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಕೊಲ್ಲೂರು, ಹೆಬ್ರಿ, ಅಮಾಸೆಬೈಲು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ, 129 ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು 34 ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.

'ಕುದುರೆಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದ ದುರ್ಗಮ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಚ್ಛಿಸದ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಬೇಡುವ, ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದ ಒಳಗಿನ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಟ್ಟಣಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ವೇಳೆಗೆ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದೊಳಗಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ತೊಡಕು ಇರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಜತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಲು ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶಾಲೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂತಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸಹಿತ ವಾಸಿಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ.

'ಕಾರ್ಕಳ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಪತ್ತು ಇರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಕುದುರೆಮುಖ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ' ಎಂದು ಪರಿಸರವಾದಿ ಪ್ರೇಮ್ ಸಾಗರ್ ಕಾರಕ್ಕಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

'ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೊಸದಾಗಿ 30 ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕಾರ್ಕಳ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವರಾಮ್ ಬಾಬು ಅವರು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ ಆದಾಗ ಅವರು ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಶಿವರಾಮ್ ಬಾಬು ಹೇಳಿದರು.

'ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದು ತಪ್ಪು. ಹುಲ್ಲು ಸುಟ್ಟ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಗುರುತ್ತದೆ. ಹುಲ್ಲು ಮೇಯುವ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ, ಕಡವೆ, ಜಿಂಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ