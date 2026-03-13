ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 16 ಲಕ್ಷ ಬಡವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ: ಅರವಿಂದ ಶೆಣೈ

<p><strong>ಸಿಂಸೆ (ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ):</strong> ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ₹1.50 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 16 ಲಕ್ಷ ಬಡವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲೆ ‘317ಡಿ’ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೌವರ್ನರ್ ಕುಡಿಪಿ ಅರವಿಂದ ಶೆಣೈ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬುಧವಾರ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಿಂಸೆ ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು, ಹರಿಹರಪುರ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಲಯನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ 1ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ (₹86 ಲಕ್ಷ) ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ ಇಸ್ಕಾನ್ಗೆ ₹24 ಲಕ್ಷ ರೋಡ್ ಟ್ರಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನ ಲಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಲಯನ್ಸ್ 200 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ಕ್ಲಬ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 14 ಲಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯರು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೋ ಆದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಯೋಜಿತ ಗೌವರ್ನರ್ ಎಚ್.ಎಂ. ತಾರನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರದ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಟೈಲರಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಹಾಗೂ ಹರಿಹರಪುರ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸುಂದರ ಪ್ರಪಂಚ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ₹2 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 4,500 ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಮಮತಾ ಶೆಣೈ, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಜೆ. ಆ್ಯಂಟನಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಟಿ. ಎಲ್ದೊ, ಖಜಾಂಚಿ ಡಿ.ಸಜಿ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಕ್ರಂ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಧಾಕರ್, ಖಜಾಂಚಿ ಕೆ.ಸಿ. ರವೀಂದ್ರ, ಹರಿಹರಪುರ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಪ್ರದೀಪ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಖಜಾಂಚಿ ಪ್ರತೀನ್, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಎಂ.ಪಿ. ಸನ್ನಿ, ಜೇಮ್ಸ್, ಸಿಜ್ಜು, ಅನಿತಾ ನಟರಾಜ್, ದಕ್ಷಿಣ ಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದರು.</p>