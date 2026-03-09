ಟೆಂಟಕಲ್ ಬೇಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆ: ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಆರೋಪ

<p><strong>ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆಗಳ ಉಪಟಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೋಲಾರ್ ಟೆಂಟಕಲ್ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆಯಿಂದ ಕೊಡಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೋಲಾರ್ ಟೆಂಟಕಲ್ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ₹1.12 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಲಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ತೋಟದಿಂದ ಹೂವಣ್ಣಗೌಡ ಅವರ ತೋಟದವರೆಗೆ 2,800 ಮೀಟರ್, ಹಳೇದಾನಿವಾಸ ಗ್ರಾಮದ ಚುಂಚನಮನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 1,350 ಮೀಟರ್, ದಾನಿವಾಸ ಗ್ರಾಮದ ಮುದುಕೂರಿನ ಅಮ್ಜದ್ ಅವರ ತೋಟದಿಂದ ವಿಠಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಧು ಅವರ ತೋಟದವರೆಗೆ 4 ಕಿ.ಮೀ, ವಿಠಲ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಸವೆ ಕೋಗುವಿನಿಂದ ಆನೆ ಕೋಗುವರೆಗೆ 5,058 ಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಗ್ರಹಾರ ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಂಚಿನಕೊಡಿಗೆಯಿಂದ ತಮ್ಮಯ್ಯನ ತೋಟದವರೆಗೆ 745 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಟೆಂಟಕಲ್ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುದುಕೂರಿನಿಂದ ವಿಠಲ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ 4 ಕಿ.ಮೀ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬೇಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ದೂರು ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.</p>.<p>‘ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ತಂತಿ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ತೋಟ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 25 ಅಡಿ ಜಾಗ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯವಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 15 ಅಡಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅಂಕು, ಡೊಂಕಾಗಿ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2 ಕಿ.ಮೀಗೆ ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಅಳವಡಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮರದ ಕೊಂಬೆ, ಗಿಡಗಂಟಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಮಳೆ, ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಕೊಂಬೆಗಳು ಬಿದ್ದು ಬೇಲಿ ಮುರಿದು ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೇಲಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕಂಬವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಗುಂಡಿ ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸಿಲ್ಲ. ರಭಸವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದರೆ ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದು ಬೀಳಲಿವೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.</p>.<p>ಸೋಲಾರ್ ಟೆಂಟಕಲ್ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಪ್ಪ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಡಿಯೊ ಕಳುಹಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದೆ. ಇದರ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುದುಕೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಅಮ್ಜದ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಲಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಟೆಂಟಕಲ್ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚೌಕ ಕಂಬಕ್ಕೆ ದುಂಡಗೆ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆಯಬೇಡಿ. ಚೌಕ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಡಾನೆಗಳ ಉಪಟಳದಿಂದ ಮೊದಲೇ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿ ಎನ್ನುವುದೇ ತಪ್ಪೆ ಎಂದು ಮೆಣಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಡಿ.ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಮುದುಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಎ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸದೆ ಬೇರೆ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪೈಪ್ ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</blockquote><span class="attribution">ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ </span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>