ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ: ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಿ

<p><strong>ಮೂಡಿಗೆರೆ</strong>: ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಿಕೆಗೂ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು, ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ನಡುವೆ ಸೌದೆಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಮುಗಿದು 4 ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೋಮವಾರ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಿದರು. ಹಲವು ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಸೌದೆಗಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಲ್ಲಿ ಬೇಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. </p>.<p>‘ಶಾಲೆಯ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ 3 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಿರಲು ಸೌದೆ ಒಲೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಕಿರಣ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>