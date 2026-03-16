ಕಡೂರು: ಜೇನು ನೊಣ ಕಡಿದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು

ಕಡೂರು: ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಹಠಾತ್ತನೆ ಜೇನುನೊಣಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಕಚ್ಚಿದ ಪರಿಣಾಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪದ ಎಕ್ಕಮ್ಮ ದೇವರಕಟ್ಟೆ ನಿವಾಸಿ ಕರಿಯಾನಾಯ್ಕ (61) ಮೃತಪಟ್ಟವರು. ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಎಂಬುವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕರಿಯಾನಾಯ್ಕ ಅವರು, ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗನೊಡನೆ ಅಂಗಡಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ, ಕಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಕಚ್ಚಿದ್ದವು.

ಮಗ ಚಿದಾನಂದ ಮತ್ತು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರದೀಪ್ ಎಂಬುವರಿಗೂ ಜೇನು ಕಚ್ಚಿದ್ದು ಕರಿಯಾನಾಯ್ಕ ಪ್ರಜ್ಞೆತಪ್ಪಿದ್ದರು. ಊರಿನವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಕರಿಯಾನಾಯ್ಕ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.