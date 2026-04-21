ಮರಡೀಹಳ್ಳಿ: ಯಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿ ಆಲಯ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ

ಕಡೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಸಮೀಪದ ಮರಡೀಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾ ದೇವಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮನವರ ನೂತನ ಆಲಯ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ, ಹೊಳೆ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಶಸ್ತ್ರ ಪವಾಡ ಜಾತ್ರೆ ಸೋಮವಾರ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಜಾತ್ರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೆಲುಗುಗೌಡ ಸಮುದಾಯದ ಹುಲ್ಲೇಹಳ್ಳಿ, ಜಿಗಣೇಹಳ್ಳಿ, ಮರಡೀಹಳ್ಳಿ, ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ, ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ, ದೊಡ್ಡಪಟ್ಟಣಗೆರೆ, ಜೋಡಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ, ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಂತರಘಟ್ಟಮ್ಮ, ಗುಳ್ಳಮ್ಮ, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ-ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಾದ ದೇವರನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಮರಡೀಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಲಶಾರಾಧನೆ, ಪುಣ್ಯಾಹ, ಮೃತ್ತಿಕಾ ಸಂಗ್ರಹಣ, ಅಂಕುರಾರ್ಪಣ, ನವಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ, ಅಗ್ನಿಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಉಕ್ತ ಹೋಮಗಳು, ರಕ್ಷಾಧಾರಣೆ ನೆರವೇರಿದವು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಕಲಶ ಪೂಜೆ, ಆಲಯ ಪ್ರವೇಶ, ಕಲಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಭಜನೆ, ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್.ಆನಂದ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ಸೋಮವಾರ ಮರಡೀಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡಪಟ್ಟಣಗೆರೆಯ ಸಮೀಪದ ಕುರುಬಗೆರೆಯ ಕಟ್ಟೆಹೊಳೆಯಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ವೇದಾ ನದಿತೀರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ದೇವರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ, ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ತೆರಳಿ ರೇಣುಕಾ ಯಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿ ಆಲಯ ಪ್ರವೇಶ ನಡೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಯಲ್ಲಮ್ಮದೇವಿಯ ಶಸ್ತ್ರ ಪವಾಡ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳ ದೇವ-ದೇವತೆಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ರೇಣುಕಾದೇವಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌಡಯ್ಯನ ಹನುಮಯ್ಯ, ರೇಣುಕಪ್ಪ, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ರಂಗಪ್ಪ, ಕುರುಬಗೆರೆಯ ಅಂಗಡಿ ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮರಡೀಹಳ್ಳಿ ವೀರಾಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕ ಅಂಜನ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಮಾರುತಿ, ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>