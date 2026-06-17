ಎಸ್ಕಾಂ ಖಾಸಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ, ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಮನವಿ

<p>ಕೊಪ್ಪ: ಮೆಸ್ಕಾಂನ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಕಂಪನಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ (ಕೆಇಆರ್ಸಿ) ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಮೆಸ್ಕಾಂ ವಿಭಾಗ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮದ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ, ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ಕೆಇಆರ್ಸಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯದ ಜನರು, ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ನೌಕರರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೆಇಆರ್ಸಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ, ರೈತರು, ಬಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಗೃಹ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ನೌಕರರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೇವೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಬೀಳಬಹುದು. ರೈತರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗೆ ಹಾಗೂ ನೌಕರರ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವಕ್ಕಿಂತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕೊಪ್ಪ ಮೆಸ್ಕಾಂ ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸಿದ್ದೇಶ್, ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ರಮೇಶ್, ಎಇಇ ಅರುಣ್ ಭಟ್, ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಎಇ ಸುಧೀರ್ ಪಟೇಲ್, ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಶಶಿಕಾಂತ್ ರಾಥೋಡ್, ಹರಿಹರಪುರದ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಜಯಪುರದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಉಪ ವಿಭಾಗ ಎಇಇ ಗೌತಮ್, ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಶೃಂಗೇರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಎಇಇ ದೀಪಕ್, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಹೇಮಂತ ಕುಮಾರ್, ನಗರ ಭಾಗದ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ್, ಉಗ್ರಾಣ ಪಾಲಕ ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕ್, ಕೊಪ್ಪ ವಿಭಾಗ ಜೆಇ ಸುನಿಲ್ ಕೆ.ಎಸ್., ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಜೇತ್ ಹೊಳ್ಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ವಿಭಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಲಿಂಗಣ್ಣ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಮರೇಶ್ ಭಟ್, ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರೈತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನವೀನ್ ಕರುವಾನೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಜೇಸುದಾಸ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-126-1289166249</p>