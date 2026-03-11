ನ್ಯಾ. ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ವರದಿ ಖಂಡಿಸಿ 13ಕ್ಕೆ ಪಂಜಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ

<p><strong>ಮೂಡಿಗೆರೆ</strong>: ನ್ಯಾ. ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ವರದಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಆ ವರದಿ ಖಂಡಿಸಿ ಮಾರ್ಚ್ 13ರಂದು ಪಂಜಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯಗಳ ಯುವ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಚಾಲಕ ಬಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಸಂವಿಧಾನದಿಂದಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯದವರು ಸಮಾಜ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸಹಿಸದ ಜಾತಿ ವಾದಿಗಳು, ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆದಿ ದ್ರಾವಿಡ, ಆದಿ ಆಂಧ್ರ ಹಾಗೂ ಬಲಗೈ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿರಿಸುವ ಹುನ್ನಾರ ನ್ಯಾ. ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ವರದಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 80 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಈ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರದಿಯಿಂದ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಲೇ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 13ರಂದು ಪಂಜಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ, ನಂತರ ಮೈಸೂರಿನ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಅವರು ದಿಕ್ಸೂಜಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಚಿನ್ನಿಗಾ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾದರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಮುಲಾಜು ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಸಮುದಾಯದ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಎಂಎಲ್ಎಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಜಾತಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಾಳಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸುಂದರೇಶ್ ಹೊಯ್ಸಳಲು, ಡಾ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>