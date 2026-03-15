ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಬಿ- ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಸಹಕಾರಿ: ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ

ಮೂಡಿಗೆರೆ: ಸಮಗ್ರ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಬಿ- ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ವಿಬಿ-ಜಿ ರಾಮ್ಜಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಮನೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅಫಿಡೆವಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ಜನರು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ರಾಮನ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ರಕ್ತಗತವಾಗಿದೆ. ವಿಬಿಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆಯ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸದನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವಾಗ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ಅಪಪ್ರಚಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೂರು ದಿನದ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದು ವಿಬಿ ಜಿರಾಮ್ ಜಿಯು 125 ದಿನಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 15 ದಿನವಾದರೂ ಕೂಲಿ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏಳು ದಿನದೊಳಗೆ ಕೂಲಿ ಪಾವತಿಸಲು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಇಡುವುದು ರೂಢಿಗತ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ಸಿ–ಎಸ್ಟಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಿದ್ದ ₹40 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದರು.

ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಎಂ.ಕೆ. ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿಬಿ-ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಸುಳ್ಳು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಬಿ-ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೊಣಕೈಗೆ ತುಪ್ಪ ಸವರಿ ಜನರನ್ನ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕೃತಕ ಅಭಾವ ವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಬೆರಳು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರಿಗೂ ಕೆಲಸ, ಎಲ್ಲರ ವಿಕಾಸ ಎಂಬುದು ಕೇಂದ್ರದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ದೇವರುಂದ, ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಜೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ, ದೀಪಕ್ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ, ಸುಜಿತ್ ಹಳೆಮೂಡಿಗೆರೆ, ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ, ಮನೋಜ್ ಹಳೆಕೋಟೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಿಳಗುಳ, ಧನಿಕ್ ಕೊಡದಿಣ್ಣೆ, ನಯನ ತಳವಾರ, ಪರಿಕ್ಷಿತ್ ಜಾವಳಿ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಮಲಮ್ಮ, ತಾರೇಶ್, ರಂಗನಾಥ್, ಸಂದೀಪ್ ಕೆಲ್ಲೂರು ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260315-126-85500064