ಕ್ರೈಸ್ತರಿಂದ ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರ ಆಚರಣೆ

<p>ಮೂಡಿಗೆರೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಸೇಂಟ್ ಅಂತೋಣಿ ಚರ್ಚ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಣಕಲ್, ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ, ಕೆಳಗೂರು, ಕೂವೆ, ಹಿರೇಬೈಲ್, ಕಸ್ಕೇಬೈಲ್ ವಿವಿಧ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರ ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತರು ಬೆಥಾನಿಯದಿಂದ ದೇವನಗರಿ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾದ ಜೆರುಸಲೇಂಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಒಲಿವ್ ಮರದ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏಸುವನ್ನು ರಾಜರಂತೆ ವೈಭವದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಭಾನುವಾರದ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಗುರು ಫಾ. ವಿಲಿಯಂ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಅವರು, ಬೈಬಲ್ ಪಠಿಸಿ, ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಶಿಷ್ಯರ ಪಾದ ತೊಳೆದು, ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಸರಳತೆ ಮೆರೆದಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಹಾಗೂ ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತರ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವಾಚಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಪವಿತ್ರ ಸಪ್ತಾಹದ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆಯಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇಹ ದಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವು ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತರು ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆಯಂದು ಮರಣ ಹೊಂದಿ, ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರದಂದು ಪುನರುತ್ತಾನರಾಗುತ್ತಾರೆಂಬ ಬೈಬಲ್ ಉಲ್ಲೇಖದಿಂದ ನಮಗೆ ಸತ್ತರೂ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಪುನರುತ್ಥಾನವಿದೆ ಎಂಬ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡದೇ, ದಾನ, ಧರ್ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ಹೊಂದಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಅವರು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಿಶೇಷ ಬಲಿ ಪೂಜೆ: ಆಲ್ದೂರು ಸಮೀಪದ ಕೂದುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲೂರ್ದು ಮಾತೆಯ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಗುರು ಫಾ. ಡೆನ್ಜಿಲ್ ಲೋಬೊ ಅವರು, ವಿಶೇಷ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತರ ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳ ಯಾತನೆಯ ವೃತ್ತಾಂತ ಪಠಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಭು ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತರು ಜಗತ್ತಿನ ಶಾಂತಿ– ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರು. ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಅರಸರು ಮುಗ್ಧ ಸೈನಿಕರ ಜೀವವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಏಸು ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಸ್ನೇಹ ಬಲಿಯಾದರು. ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾದರಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದರು ಎಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಆಲ್ದೂರು, ಬನ್ನೂರು, ಗೌತಮೇಶ್ವರ, ಕೂದುವಳ್ಳಿ, ವಸ್ತಾರೆ, ಮಡೆನೇರಲು ಗ್ರಾಮಗಳ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ: ಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪದ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಫಾಮ್ ಸಂಡೆ (ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರ ) ವಿಧಿವಿಧಾನ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಭದ್ರಾವತಿಯ ಬಿಷಪ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಫಾ. ಆಂಟೋನಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರ ಆಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಪವಿತ್ರ ಸಪ್ತಾಹ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-126-594168493</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>