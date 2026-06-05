‘ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು’

<p>ಮೂಡಿಗೆರೆ: ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದೇಶದ ಕೃಷಿ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಲಿದ್ದು, ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶೋಭಾ ನಾರಾಯಣ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಟರ್ರಾ ಎಕೊ ಪ್ರೇನೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಪಿಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಘಟಿತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಆಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ರೈತರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಬೆಳೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು, ಕಟಾವು, ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಫಿ ತೋಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯಧನ, ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ, ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಯೋಜನೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ, ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಸ್ತರಣಾ ಸೇವೆ, ಕಾಫಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಂಪುರದ ರೈತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಟರ್ರಾ ಎಕೊ ಪ್ರೇನೇರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅವಿನಾಶ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸರೋಜ ಸುರೇಂದ್ರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೀರ್ತಿ ಕಿರಣ್, ಸುಚಿತ ಗಣೇಶ್, ಸುಜಾತ ಪ್ರಸನ್ನ, ಮಧುರ ಜಯಂತ್, ಕೌಶಲ್ಯ ಆಶೋಕ್, ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಶಾಂತ್, ದೀಪ್ತಿ ಸುಬ್ರಾಯ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-126-808545239</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>