‘ಭೂಗಳ್ಳರಲ್ಲ ನಾವು ಭೂಮಿಪುತ್ರರು’

<p>ಮೂಡಿಗೆರೆ: ‘ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಭೂಗಳ್ಳರು ಎಂದು ಕರೆದಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾವು ಭೂಮಿಪುತ್ರರು’ ಎಂದು ರೈತ ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಕುಂದೂರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಿದ ರೈತರು ಭೂಗಳ್ಳರೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಗುವಳಿ ಪತ್ರ ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಕಡತ ವೈಫಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಆತಂಕ ತಂದಿದೆ. ನಾವು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ಬೆಳೆ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಗುವಳಿ ಪತ್ರ ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಕಡತ ವೈಫಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ವಜಾ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈತ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬೆಳಕು ಬಂದಂತಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ದೇವವೃಂದ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ದಲಿತರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಂತಹ ಸಣ್ಣ ರೈತರನ್ನು ಕೆಲವರು ಭೂಗಳ್ಳರೆಂದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಭೂಗಳ್ಳರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವವರೂ ಕೂಡ 50/53 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಅವರ ಭೂಮಿಗೂ ಕಂಟಕ ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಭೂಗಳ್ಳರೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದೇ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಿ.ಎಸ್. ಬಾಬು ದೇವವೃಂದ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ರೈತರೆಲ್ಲಾ ಭೂಮಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರೈತರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕಾಂಗ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮಾಡಿರುವ ತಪ್ಪಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸದೇ ಬಾಯಿ ಚಪಲಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಮುಖಂಡರು ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ನಾವು ಭೂಗಳ್ಳರಲ್ಲ ಭೂಮಿಪುತ್ರರೆಂಬುದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260601-126-175574714</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>