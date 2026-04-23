‘ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿನ‌ ಮರಳು ತೆರವಾಗಲಿ’

ಮೂಡಿಗೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವೆಡೆ ಮರಳಿನ ರಾಶಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ನಿತ್ಯವೂ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊರಟ್ಟಿ, ನೀರುಗಂಡಿ, ಮುಗ್ರಹಳ್ಳಿ, ಬಡವನದಿಣ್ಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ರಸ್ತೆಯ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ ರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಬರುವ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಿಗದೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮರಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆದ್ದಾರಿ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಮರಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು.</p>.<p>– ಪ್ರವೀಣ, ಮುಗ್ರಹಳ್ಳಿ, ಮೂಡಿಗೆರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>