ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಭತ್ತ, ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಚಿಂತೆ

<p>ಮೂಡಿಗೆರೆ: ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯದಿರುವುದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭತ್ತ, ಕಾಫಿ ಹಾಗೂ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯು ಬಳಿಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಂಗಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ಮಧ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 30 ಇಂಚು ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ 10 ಇಂಚಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭತ್ತ, ಕಾಫಿ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿದೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 4 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ನಶಿಸಿದೆ. ಈಗ 2,500 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಮಳೆಗೆ ಅಗಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ ಗದ್ದೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೀರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬರಡಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ತಕ್ಷಣ ಮಳೆಬಂದರೂ ಸಸಿಮಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕನಿಷ್ಠ 25 ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಗದ್ದೆ ನಾಟಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ಅನುಮಾನ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬೆಳೆಗಾರರು.</p>.<p>ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಕಾಫಿ, ಕಾಳು ಮೆಣಸಿಗೂ ಮಳೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದ ಮಳೆಯು ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಲು ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮಳೆಯೇ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ರೈತರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹಾಕಿದ ಗೊಬ್ಬರ ಕರಗದೇ ರೈತರು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಕಾಳು ಮೆಣಸು ತೆನೆಕಟ್ಟಲು ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಅಗತ್ಯ. ಮಳೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಾಳುಮೆಣಸು ತೆನೆಕಟ್ಟಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೂ 26 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬಿಸಿಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮಳೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಜಲಸಂಗ್ರಹ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯ ಹೀಚು ಬಲಿಯಲು ಸಹ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಕೃಷಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ’ ಎಂದು ಕೃಷಿಕ ಧನಂಜಯ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಮಳೆ ಸುರಿಯದಿದ್ದರೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-126-105387099</p>