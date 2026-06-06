ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸೌಹಾರ್ದದ ಸಂಕೇತ

<p>ಮೂಡಿಗೆರೆ: ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಗಳು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ತಾಣಗಳೇ ಹೊರತು ಜನರನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಪೀಠದ ಶ್ರೀಜಯ ಬಸವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಮಸೀದಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್, ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಅದು ಒಂದೇ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಗೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿಗಳಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈ ಸೌಹಾರ್ದವೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಸೀದಿ ಹಾಗೂ ಚರ್ಚ್ಗಳಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇದ್ದರೆ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಮಾಜ್ ಹಾಗೂ ಉಡುಗೆ–ತೊಡುಗೆ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದು ಬಂದಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರವಾದಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರು ಮಾನವಕುಲದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಾರಿದರು. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರೂ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದದ ಸಂದೇಶವನ್ನೇ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರತ್ವದಿಂದ ಬದುಕಿದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಡುಕುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ ಚರ್ಚ್ನ ಧರ್ಮಗುರು ಫಾ. ವಿಲಿಯಂ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಬದುಕಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನವೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಚಕ್ಕಮಕ್ಕಿಯ ಖಲಂದರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಸಿನಾನ್ ಫೈಝಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್ಗಳು ಮಾನವರ ನಡುವೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಬೆಳೆಸುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹಾಗೂ ಬೈಬಲ್ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸ ಸೈಯದ್ ಝೈನುಲ್ ಅಭಿದಿನ್ ತಂಗಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುನೀರ್, ಮಸೀದಿ ಖತೀಬ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಇಮ್ದಾದಿ, ಹಸನ್ ಹಾಜಿ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಬಿ. ನಿಂಗಯ್ಯ, ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಎನ್. ರಘು, ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಖಾಲಿದ್ ಇಮ್ರಾನ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್. ಜಯರಾಂ, ಮುಖಂಡರಾದ ಸಿ.ಕೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ, ಮುಸ್ತಾಫಾ ಯಮಾನಿ, ಅಕ್ರಮ್ ಹಾಜಿ, ಭರತ್, ಮೇಲ್ವಿನ್ ಲಸ್ರಾದೋ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ, ಎ.ಸಿ. ಅಯೂಬ್ ಹಾಜಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್, ಸುಲೇಮಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-126-1276656252</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>