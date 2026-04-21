ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎತ್ತು !

ಮೂಡಿಗೆರೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತ್ತಿಗೆರೆ ಸಮೀಪದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಪೂಜೆ ವೇಳೆ ಎತ್ತೊಂದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ತೀರ್ಥ, ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಸವ, ಶಾಂತವಾಗಿ ನಿಂತು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅರ್ಚಕರು ಬಸವನಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಸವ, ಕೆಲಕಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿತ್ತು. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಬಸವನನ್ನು ದೈವ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ಪೂಜೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಬಸವ, ನಂತರ ತೀರ್ಥ- ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಿತು. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಸವ ಬಂದಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ.

ಈ ಬಸವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗಂಟೆನಾದ ಬಂದರೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ದಿನವೇ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ