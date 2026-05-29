<p>ಮೂಡಿಗೆರೆ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ನಿಂದ ಯಾರೂ ಹೊರ ಉಳಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಬದ್ರಿಯ್ಯಿನ್ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ ಖತೀಬ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಯಮಾನಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬದ್ರಿಯ್ಯಿನ್ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬಕ್ರಿದ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ದೇಶದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸವಲತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಅನರ್ಹರಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 2002ರಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿದ್ದವರು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. 2002ರ ನಂತರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದವರು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೋದವರು ಹಾಗೂ ಬಂದವರು, ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಅಸ್ಸಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಕ ದಾಖಲೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಎಲ್ಒ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಳಿಕ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಪರಸ್ಪರ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯಮಾಡಿಕೊಂಡರು.ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಎಂ. ಶರೀಫ್ ಹಾಜಿ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಕೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ, ಕಾರ್ಯ ದರ್ಶಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ ಯಮಾನಿ, ಯಾಕೂಬ್ ಪೈಝಿ, ಹಸೈನರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಯಾದ್ಗಾರ್, ಮಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಹೈದ್ರೋಸ್, ಹೈದರ್ ಜೀಯಾ, ಫಿಶ್ ಮೋಣು, ಜೆ.ಬಿ. ಅಲಿ ಹಾಜಿ, ಹನೀಫ್ ಅರಬಿ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಆಜಾದ್, ಅಶ್ರಫ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಹಾಜಿ, ಯಾಕೂಬ್ ಹಂಡುಗುಳಿ, ಪಿ.ಕೆ. ಹಮೀದ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧೆಡೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಆಚರಣೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಜಾಮಿಯಾ, ಜದಿದ್ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ, ಬಿಳಗುಳ, ಬಿದರಹಳ್ಳಿ, ಜನ್ನಾಪುರ, ಗೋಣಿಬೀಡು, ಹೊರಟ್ಟಿ, ಹಳಿಕೆ, ಬಣಕಲ್ ಮಸೀದಿಗಳ ಹನಫಿ ಪಂಗಡದ ಜಮಾತ್ ಬಾಂಧವರು ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಿಳಗುಳ, ಬಾಪುನಗರ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಹಂಡುಗುಳಿ, ಕಿತ್ತಲೆಗಂಡಿ, ಅಣಜೂರು, ಕಸ್ಕೇಬೈಲ್, ಚಕ್ಕಮಕ್ಕಿ, ಬಣಕಲ್, ಕೊಟ್ಟಿಗೆಹಾರ, ಗಬ್ಗಲ್, ತಲಗೂರು ಮಸೀದಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಾಫಿ ಪಂಗಡದವರು ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಪರಸ್ಪರ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಮಸೀದಿ ಹಾಗೂ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವೇಳೆ ವಿವಿಧ ಮಸೀದಿ ಗಳ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹಬ್ಬದ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವ ವೇಳೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಐಆರ್ ಜಾರಿಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪೋಟ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಐಆರ್ ಕುಣಿಕೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲೆನಾಡು ಮುಸ್ಲಿಂ ವೇದಿಕೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬುಧವಾರ ವಿವಿಧ ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವೇಳೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260529-126-606488687</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>