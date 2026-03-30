ನೀರು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತು: ಝರೀನಾ

ಮೂಡಿಗೆರೆ: 'ನೀರು ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಸಂಪತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಮಲಿನವಾಗದಂತೆ, ಬರಿದಾಗದಂತೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಬಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಝರೀನಾ ನುಡಿದರು.</p>.<p>ಬಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಐ ವಿಸ್ಮಯ ಘಟಕ ಬಣಕಲ್, ವಿಎಂಪಿಎಂ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಣಕಲ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನವೀನ್ ಆನೆದಿಬ್ಬ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಹಿತಿ ಎಂ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್, 'ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ರೂಢಿಯಾಗಿದ್ದು, ನೀರನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಾಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಉಳಿಸಿ ಪೋಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನದಿ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಕಾಪಾಡುವ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜೆಸಿಐ ವಿಸ್ಮಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಂಜಿತ್, ವಿಮುಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಫಾ. ಅರುಣ್ ಲೋಬೊ, ಜೆಸಿಐ ವಿಸ್ಮಯ ಘಟಕದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್ ಎಸ್.ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿಎಂಪಿಎಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಪಿ ನಾರಾಯಣ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಣಕಲ್ ಹಾಗೂ ಬಿ. ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ನೀರು ಗಂಟಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಗಾಯಕ ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ್ ಕೆಸವೊಳಲು ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿಎಂಪಿಎಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭಾಗ್ಯನಾರಾಯಣ, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೆ.ಎನ್., ಇಂಚರ, ಶಬರಿಶ್ರೀನಾಥ್, ತರುವೆ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಎನ್. ರಘು, ಸುಶೀಲ, ಕೆ.ಆರ್. ಗೀತಾ, ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೋಕೇಶ್ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ, ವಿಕ್ರಂಗೌಡ, ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಹರೀಶ್, ಎಚ್.ವಿ. ಮಹೇಶ್, ಕವಿತಾ ಲೋಕೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>